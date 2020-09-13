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Dikkat! Bakanlık yayınladı: olmayana bilet yok

Şehirlerarası yolcu taşıyan firmalar olmadan bilet satmamaları konusunda uyarıldı. Kurala uymayan firmalara idari ve adli işlem yapılacak, otobüsler trafikten men edilirken, kovitli hastalar yurtlarda karantinaya alınacak.

ANKARA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 09:28 Son Güncelleme: 13.9.2020 09:31 ABONE OL
Dikkat! Bakanlık yeni genelge yayınladı: HES kodu olmayana bilet yok

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Şehirlerarası Otobüslerde Zorunluluğu'na ilişkin genelge göndererek, bir dizi tedbir aldı.

Dikkat! Bakanlık yeni genelge yayınladı: HES kodu olmayana bilet yok

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

Dikkat! Bakanlık yeni genelge yayınladı: HES kodu olmayana bilet yok

Yolculuk esnasında kontrol edilecek.

Dikkat! Bakanlık yeni genelge yayınladı: HES kodu olmayana bilet yok

Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.

Dikkat! Bakanlık yeni genelge yayınladı: HES kodu olmayana bilet yok

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlar etkin şekilde denetlenecek.

Dikkat! Bakanlık yeni genelge yayınladı: HES kodu olmayana bilet yok

Denetimler sonucunda olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek.

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Dikkat! Bakanlık yeni genelge yayınladı: HES kodu olmayana bilet yok
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