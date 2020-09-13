Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlardan da son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu noktada yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar güncel fiyatlara bakmadan kuyumculara gitmiyor. Peki, Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Eylül gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…
Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.
Haberimizden, 13 Eylül 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
Alış: 3.117,80
Satış: 3.133,90
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.098,00
Satış: 3.145,00
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GRAM ALTIN
Alış: 466,12
Satış: 466,23
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YARIM ALTIN
Alış: 1.513,40
Satış: 1.533,00
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ÇEYREK ALTIN
Alış: 759,00
Satış: 767,40
TAM ALTIN
Alış: 2.992,38
Satış: 3.050,28
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"AŞI HABERLERİ 'ALTIN FİYATLARI'NA YARAMIYOR"
Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, 'Koronavirüs aşısı'na ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ediyor.
"ALTIN FİYATLARI AĞUSTOS AYI BAŞINDAN BU YANA ALÇALAN BİR KANAL İÇERİSİNDE"
ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "ALTIN Özellikle son iki işlem gününde daha belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareket eden ons altın 1950 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Ancak şimdilik büyük resimde anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor. Öyle ki ons altın Ağustos ayı başından bu yana alçalan bir kanal içerisinde hareket ediyor. Bu direncin aşılması için öncelikle 1960 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Mart ayı başından bu yana devam eden yukarı yönlü trendin bozulmaması için ise altının 1940 doların üzerinde kalıcı olması teknik görünüm açısından önem arz ediyor."
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi
KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?
Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken altın fiyatları için son dakika değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.
Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.
Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.