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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

’dan güncel ve canlı ! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve bugün ne kadar?

ile ilgili hareketliliği, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan, kuyumcuların yolunu tutmuyor. Bu noktada uzmanlar, ‘altın düşecek mi, artacak mı?’ konusunda yorumlarda bulunuyor. Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 13 Eylül uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve son dakika...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 20:26 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

'dan gelen güncel ve canlı , küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlardan da açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu noktada yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar güncel fiyatlara bakmadan kuyumculara gitmiyor. Peki, Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Eylül gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 13 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 13 Eylül 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.117,80

Satış: 3.133,90

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.098,00

Satış: 3.145,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 466,12

Satış: 466,23

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.513,40

Satış: 1.533,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 759,00

Satış: 767,40

TAM ALTIN

Alış: 2.992,38

Satış: 3.050,28

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"AŞI HABERLERİ 'ALTIN FİYATLARI'NA YARAMIYOR"

Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, 'Koronavirüs aşısı'na ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında konusunda gelişmelerini takip ediyor.

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI AĞUSTOS AYI BAŞINDAN BU YANA ALÇALAN BİR KANAL İÇERİSİNDE"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizi: "ALTIN Özellikle son iki işlem gününde daha belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareket eden ons altın 1950 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Ancak şimdilik büyük resimde anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor. Öyle ki ons altın Ağustos ayı başından bu yana alçalan bir kanal içerisinde hareket ediyor. Bu direncin aşılması için öncelikle 1960 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Mart ayı başından bu yana devam eden yukarı yönlü trendin bozulmaması için ise altının 1940 doların üzerinde kalıcı olması teknik görünüm açısından önem arz ediyor."

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi

Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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