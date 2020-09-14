Yılda 20 bin ailenin elektriği karşılanacak

Türkiye'nin lisanslı en büyük enerji santrali, 650 dönüm arazi üzerine yaklaşık 300 milyon TL maliyetle kuruldu. Yılda 20 bin hanenin elektriğini karşılayacak olan 40 MW kurulu güce sahip GES, 70 milyon kWh temiz enerji üretecek. Teksin Enerji Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdurgut, SABAH'a özel yaptığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri kapsamında başlattığı, Büyük ve Güçlü Türkiye Hedefi için bu projeyi hayata geçirdik. Pandemi nedeniyle yatırımımıza ara vermedik. Yaklaşık bir yıldır hem teknik hem de inşaat faliyetlerimizi aksatmadan sürdürdük" dedi.Erdurgut sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tesisle yıllık 30 bin ton karbon salınımı engellenmiş, 1 milyon 125 bin ağaç kurtulmuş olacak. Yatırımların önünün açılması için hem Cumhurbaşkanımız'ın hem de eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile mevcut Bakan Fatih Dönmez'in çabaları çok önemli. Zaten bu yatırıma girmemin en önemli etkenlerinden biri de Sayın Albayrak'ın, 'Milli Enerji Seferberliği' çağrısı oldu. Bu çağrıyla birlikte Karaman tarihinin en büyük yatırımını yaparak, Türkiye'de de bir ilki başarmış olduk." Milli Enerji Politikası'nın ülke için stratejik olduğunu belirten Erdurgut, "Türkiye'de enerjide büyük potansiyel var. Bu potansiyelin açığa çıkarılıp, hayata geçirilmesi için bir tuğla da biz koyuyoruz. Böylece enerji de bağmsızlık kazanacağız. Santral geçen hafta üretime başladı. Yap, işlet, devret modeliyle yapılacak ve kamu yatırımı olan projemiz ülkemizin enerji ihtiyacına da katkı sunacak" diye konuştu.