Uzaydan görülecek dev eser: 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak!

ÇORAK ARAZİ, BU PROJEYLE İSTİHDAM VE SOSYO-EKONOMİK GELİŞMENİN MERKEZİ OLACAK



Konya Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Karapınar güneşin en fazla alındığı bölgelerden. Aynı zamanda bu kadar büyük parça bir arazinin tek bir alanda bulunması da bölgemizin tercih edilmesinde faktör oldu. Santralin Karapınar'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Santralin sosyoekonomik gelişimi ve istihdama katkısı olacağı açısından vatandaşlarımızda oldukça heyecanlı ve memnunlar. Böylesine yeni bir teknolojinin uygulama alanı olacağımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Yaka, santralin kurulduğu alana ilişkin ise, "Arazi daha önceden çorak bir alandı, tarıma elverişli bir arazi değil. O bakımdan da burada kurulması tarımsal faaliyetler için hiçbir olumsuzluk teşkil etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.