Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 16 Eylül Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı ve uzman yorumları!

Gündemde en çok araştırılan konular arasında altın fiyatları son dakika haberleri yer alıyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar ve akabinde gelen uzman yorumları yakından takip ediliyor. En son Kapalıçarşı 24 ayar külçe altının gram fiyatı 473,57 liradan cumhuriyet altını ise 3.085,86 liradan işlem gördü. Peki Tam, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı ve güncel rakamlar…
Güncel olarak yakından takip edilen konuların başında altın fiyatları canlı ve uzman yorumları yer alıyor. Sabahın ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arayanların sayısı ise bir hayli fazla. Haberimizde, Kapalıçarşı'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.
Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;
Alış: 3.144,90
Satış: 3.162,50
Alış: 3.115,00
Satış: 3.163,00
Alış: 471,36
Satış: 471,45
Alış: 1.526,70
Satış: 1.547,10
Alış: 765,70
Satış: 774,50
Alış: 3.008,31
Satış: 3.066,52
ALIŞ: 426,42
SATIŞ: 442,91
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.
Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, 'Koronavirüs aşısı'na ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ediyor.
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