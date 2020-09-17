Türksat 5A 30 Kasım’da fırlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun 30 Kasım'da fırlatacağını belirterek, 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde fırlatmayı planladıklarını bildirdi. TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katılan Bakan Karaismailoğlu, TÜRKSAT'ın 5A uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını aktardı. Karaismailoğlu, "Türksat 6A uydusunun da tamamen yerli ve milli olarak Ankara'da imalatları devam ediyor. Türk malı ve tamamen yerli mühendislerle çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Bunu da 2022'de fırlatmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Türksat 6A tamamen yerli ve milli imkânlarla yapılıyor. Tamamen Türk malı uydu olarak uzayda yerini alacak" dedi.