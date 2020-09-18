Sigorta teknolojilerinin en iyileri ödülünü aldı

Yıldız Teknopark tarafından 2019'da sigorta sektöründeki startup'ları desteklemek amacıyla kurulan InsurTech Hub, eylül boyunca sektöre yönelik planlandığı etkinliklerin ilki olan Online InsurTech Demo Day'i gerçekleştirdi. Quick Sigorta sponsorluğunda gerçekleşen 'Online InsurTech Demo Day' yarışmasında eşit puan alan veri analizi 'Lumnion' ile risk dağıtım çözümü olan 'CoSure' birincilik koltuğuna birlikte oturdu. Fiyat analizi yapay zeka çözümü 'B2Metric.AI' ikinci, video asistan hizmeti veren '11 Sight' ise üçüncü oldu. AcerPro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, Şirket Ortağım Partneri Adem Duman, APY Ventures'ten Mustafa Keçeli'nin jüride yer aldığı bu etkinlikte ön elemeyi geçen 10 insurtech girişimcisi 5 dakika içerisinde ürünlerini tanıttı. InsurTech Hub Genel Müdürü Emre Kutlu "Kazananlar, Insurtech Zirvesi'nde dünyanın her yerinden gelenlerle yarışacaklar" dedi.Dünyanın en büyük insurtech etkinliklerini düzenleyen ITC ve DIA, sigorta alanındaki ve insurtech inovasyonundaki en son gelişmeleri vurgulayarak dünya çapında 30'dan fazla, sanal durak düzenleyecek. Türkiye durağında, Amerika'dan Rob Galbraith, Almanya'dan Karl Heinz Passler ve birçok konuşmacı yer alacak. Ayrıca Cambridge Telematics inovatif çözümlerini anlatacak. Eylül ayında bu alandaki son etkinlik ise Las Vegas'ta düzenlenen insurtech zirvesi ITC Global olacak. 21-23 Eylül'de online yapılacak bu etkinlikte insurtech gelişmeleri ve sigortacılıkta inovasyonlar anlatılacak. 200'den fazla konuşmacının katılacağı ITC Global, 24 saat yayın akışı, birebir networking, eğlenceli gösteriler ile katılımcıları bekliyor. InsurTech Hub, üyelere ücretsiz bilet imkanı sunarken üye olmayanlar için de Türkiye için geçerli indirimler sağlanacak. Sınırlı sayıda katılımın olacağı etkinlikler hakkında bilgi almak için www. insurtech.org'u ziyaret edilebilir.