Silvan Barajı’nda gövde dolgusu tamamlandı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Diyarbakır'ın çılgın projesi' olarak bilinen Silvan Barajı'nda önemli bir eşiğin aşıldığını ve gövde dolgusunun tamamlandığını bildirdi. Barajın hizmete alınmasıyla Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılması adına önemli bir adım atılacağını belirten Pakdemirli, "175.5 metre yüksekliği, 8.7 milyon metreküp hacimli gövdesi ile Silvan Barajı ülkemiz ve Avrupa'nın ön yüzü beton kaplı baraj tipinde en yüksek barajı olacak. 7.3 milyar metreküp rezervuar hacmiyle GAP'ın ikinci büyük barajı olacak" dedi.