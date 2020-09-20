Kovid-19 ile e-ihalede 4 kat artış

KAMU İhale Kurumu'nun (KİK) son yıllarda internet ortamına taşıdığı e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalar sayesinde 1 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlanırken, Kovid-19 sürecinde e-ihale sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında önemli ölçüde ivme kazanan e-ihalelerin sayısında yüzde 326 artış oldu. Bu yıl nisan-ağustos döneminde gerçekleştirilen 25 bin ihalenin 9 bin 762'si e-ihale yöntemiyle yapıldı. Geçen yılın aynı dönemde ise 24 bin 820 ihaleden 2 bin 289'unda e-ihale tercih edilmişti. KİK'in 2017'de devreye aldığı e-ihale uygulamasının kullanılma oranı geçen yıl nisan-ağustosta yüzde 9,22 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 39.19'a yükseldi.KİK Başkanı Hamdi Güleç, son yıllarda devreye aldıkları e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalarla elde edilen tasarrufun 1 milyar lirayı aştığını söyledi.