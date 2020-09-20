Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın

Dünya çapında üretilen gıdaların üçte biri tüketilmeden çöpe gidiyor. Üstelik ihtiyacı olan ve son dakika satın alabilecek insanlar varken, bu gıdaların çöpe gitmesi çok üzücü. Ethem Özcan ve Daniel Alp Rizo tarafından kurulan Oreka, yemekler ve gıdalar atığa dönüşmeden yüzde 50 indirimli satın almanızı sağlıyor. Bunun için farklı girişimler ortaya çıkıyor. İş Bankası tarafından desteklenen Workup girişim hızlandırma programı arasında yer alan Oreka uygulaması eylülde piyasaya sürüldü. Önümüzdeki aylarda 70'in üzerinde işyerinin arasında şu anda aktif kullanan Backhaus, Pokemate, Milano Gourmet, Topağacı Gurme, Avokado Bar, Bröd yer alıyor. İşyeri sayılarıyla birlikte girişimin dokunduğu kullanıcı sayısının da artmasını bekleniyor.Oreka'nın kurucuları uzun vadede hedeflerinin konulan gıdaların atığa dönüşmeden ürünlerin hızlıca satıldığı bir ekosistem yaratmak olduğunun altını çiziyorlar. Pandemi döneminde ihtiyacın arttığını vurgulayan girişimin kurucuları, işyerlerinin üretimini kontrol etmenin zorlaştığını, satılamayan gıdaların arttığını belirtiyor. Üstelik tüketicilerin de fiyat duyarlılığı arttığının altını çiziyorlar. Henüz başlarda olsa da uygulamanın genel ortalama kullanıcı 26 yaşında. Cinsiyet olarak ise eşit dağılıyor.