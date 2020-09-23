SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar?

Son dakika altın fiyatları haberleri… Altın fiyatlarının son dönemde çizdiği hareketli grafik vatandaşlar tarafından yakın takipte bulunuyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde altın fiyatlarında düşüşler gözlemleniyor. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 23 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM, YARIM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı dün 470,09 TL bandında seyretti. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar...