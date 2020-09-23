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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar?

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ile ilgili ’dan gelen bilgileri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde oldukça dalgalı bir grafik çizen altın, son günlerde düşüş yaşıyor. Bu noktada vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 23 Eylül 2020 Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Tam, , yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte milyonlar tarafından takip edilen altın fiyatları ile ilgili

Giriş Tarihi: 23.9.2020 13:10 Son Güncelleme: 23.9.2020 13:12 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar?

haberleri… Altın fiyatlarının son dönemde çizdiği hareketli grafik vatandaşlar tarafından yakın takipte bulunuyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde altın fiyatlarında düşüşler gözlemleniyor. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 23 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM, YARIM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı dün 470,09 TL bandında seyretti. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar...

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,42

SATIŞ: 439,79

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.138,60

SATIŞ: 3.159,00

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.148,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.994,65

SATIŞ: 3.052,61

TAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar? | Video

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.523,40

SATIŞ: 1.545,20

YARIM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,30

SATIŞ: 769,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 466,90

SATIŞ: 466,99

GRAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar?

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar?
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