Pandemikrizinin ardından hükümetin aldığı tedbirler ve kamu bankalarının finansman desteğiyle hızla toparlanıp üçüncü çeyrekte büyümeye geçen ekonomiye güven eylülde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi eylülde yüzde 3.2 yükseldi. Ağustos ayında 79.4 olan endeks değeri eylülde 82'ye çıktı.Hanenin mevcut dönemde maddi durumu endeksi söz konusu ayda yüzde 5.8 artarak 71.8 oldu. Hanenin gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1.7 artarak 79.1'a çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4.8 yükseldi ve 83.3 oldu. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen aya göre yüzde 1.3 artarak 93.8'e çıktı.TÜKETİCİ güven endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah" dedi.