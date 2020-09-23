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Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından bakım ve ikmal için demir attığı 'ndan dün sabah ayrılan gemisi, bir süre seyrüseferin ardından yeniden limana demirledi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 11:46 ABONE OL
Oruç Reis Antalya Limanı'nda

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı.

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Limanı'ndaki bir haftalık ikmal ve bakımını tamamlayarak dün limandan ayrılmıştı. Antalya Körfezi açıklarında bir süre bakımını yaptıkları cihazı test etmek için seyrüsefer yapan gemi, yeniden Antalya Limanı'na gelerek burada demirledi. Limanda demirleyen Oruç Reis'in güverte kısmında çalışmaların sürdüğü, ayrıca bir fırkateynin de Antalya Limanı'nda olduğu gözlendi.

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Oruç Reis Antalya Limanı'nda
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