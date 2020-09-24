Gaziantep'te TEKNOFEST fırtınası! Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar

"Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkılan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Son dakika haberi: TEKNOFEST'te Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan önemli açıklamalar | Video

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmeye ilgilerinin artırılmasının hedeflendiği festival, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettikleri fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor.

Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 binin üzerinde gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ödül verilecek.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2020 ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

REKOR KATILIM

Selçuk Bayraktar, "Tabi ilk yıldan bu zamana kadar kalite adım adım yükseldi. İlk yılda 20 bin başvuru olmuştu. İlk yıl yurtdışı katılım azdı. 2. yıl katılım 50 bin oldu. 3. yıl 100 bin oldu. Bu yıl şöyle bir fark var. Pandemiye rağmen gençlerimiz çok çalıştılar. Yine Gaziantep'te düzenlenen İHA yarışmasında şunu gözlemledik. Çok büyük gayret vardı. Çünkü neden? Biz de bunu başarırız. Ülkemiz bu alanlarda iddialı olur. Geçmişte şunu yaşadık. Teknoloji dışı alanlarda ülkemiz iddialı olabilir duygusuyla büyüdük. Bu artık hem savunma sanayisinde son 15-20 yılda Türkiye dünyaya damgasını vurdu. Diğer alanlarda da böyle olacak. Milli ve yerli olan eserlere itibarın, güvenin arttığını görüyoruz." dedi.

UÇAN ARABA CEZERİ AÇIKLAMASI

Bayraktar "Akıncı 2019'dan beri semalarda. Yıl sonuna kadar teslimatını hedefliyoruz. Seneye de göreve başlayacağını görüyoruz. CEZERİ uçuşunu yaptı. CEZERi geleceğin otomobillerinden, artık biz kendi prototiplerimizi yapar hale geldik. Burada da uçan araba yarışımız var." ifadelerini kullandı.