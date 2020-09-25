SON DAKİKA! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması!

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem, terör kadar tehlikeli. Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında can aramak, vatandaşımızı aramak istemiyoruz. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz."

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Son dakika haberi: Uzman isimden deprem uyarısı! Büyük bir depremin habercisi olabilir

İstanbul’u korkutan deprem