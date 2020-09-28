2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!

Bakan Karaismailoğlu, "Sivas'tan hızlı trene binen bir vatandaşımız kesintisiz Ankara'ya kadar gidebilecek, hatta 2023'de Edirne'ye kadar hızlı trenle gidebilecek. Vatandaşlarımızın yüzde 70'ini 2023 yılında hızlı tren konforuyla buluşturmak için canla başla çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.