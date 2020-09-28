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2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!

Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi

Giriş Tarihi: 28.9.2020 15:57 Son Güncelleme: 28.9.2020 16:12 ABONE OL
2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!

Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı () çalışmalarında son aşamaya gelindi.

2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı () çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!

Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.

2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!

Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda, "Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattıyla girmek" ifadelerini kullanmıştı.

2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!

Bakan Karaismailoğlu, "Sivas'tan hızlı trene binen bir vatandaşımız kesintisiz Ankara'ya kadar gidebilecek, hatta 2023'de Edirne'ye kadar hızlı trenle gidebilecek. Vatandaşlarımızın yüzde 70'ini 2023 yılında hızlı tren konforuyla buluşturmak için canla başla çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!
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