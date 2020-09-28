2 şehir arasını 2 saate düşürecek: Son aşamaya gelindi!

Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarında son aşamaya gelindi.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.
Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda, "Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre YHT demir yolu hattıyla girmek" ifadelerini kullanmıştı.