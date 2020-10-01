İkinci el araç fiyatları neden yükseliyor? ‘25 yaşındaki araca 60 bin TL isteniyor’

"PİYASAYI YÜKSELTEN ÜÇ TANE ANNESİNİN, ÜÇ TANE BABASININ, ÜÇ TANE DEDESİNİN ÜZERİNE ARABA ALIP SATAN KİŞİLER"



Vergi ödemeden yakınlarının üzerinden araba alıp satanların piyasayı yükselttiğini belirten başka bir galerici ise, "Sabah 08.00'dan bu yana bir tane araç satamadık. Diyorlar ki ikinci el araçları galericiler yükseltiyor. Biz vergimizi ödüyoruz, işimizi takip ediyoruz, adam akıllı iş yapmaya çalışıyoruz, orijinal araba almaya çalışıyoruz burada vatandaş bindiği dandik arabaya 30-40 bin lira para söylüyor kimse onu hesaba almıyor. Milletin kendi bindiği araba kıymetli, esnafın alıp-sattığı araba noksan yani. Şu piyasada araba satanların yüzde 60'ı vergiden kaçırıp üç tane annesinin, üç tane babasının, üç tane dedesinin üzerine araba alıp satan kişiler. Bu piyasayı biz yükseltmiyoruz ki onlar yükseltiyor" dedi.