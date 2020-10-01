TMO Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat alımına başladı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın hizmete girmesinin ardından ticari faaliyetlerinde ivme yaşanan Rasulayn'da TMO ekibi, hububat alımı için gerekli çalışmalarını tamamladı.

TMO ve Rasulayn Mahalli Meclisi arasında imzalanan protokol kapsamında Suriyeli işçilerin çalıştığı Rasulayn TMO'da, ilk hububat alımı 54 ton arpa olarak gerçekleşti.

Bölge çiftçileri ve tüccarları aracılığıyla TMO'ya satılan arpa, alanda bulunan araçlar ile Türkiye'ye getirilmeye başladı.