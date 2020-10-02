Pandemi etkisi 3. çeyrekte atlatıldı! Büyümenin ayak sesleri geliyor

Son dakika haberi: Türkiye corona virüs salgını sonrası aldığı tedbir ve önlemlerle vatandaşlarını ve iş dünyasını yalnız bırakmadı, çeşitli destek paketleriyle birlikte ekonomide hızlı bir normalleşme sürecine girdi. Peki Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 3 yıllık hedef ne? YEP enflasyon hedefi maaşlara nasıl yansıyacak? Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları grafiklerle anlattı.

Pandeminin ekonomiye etkisi 3. çeyrekte atlatıldı! Ekonomik büyümenin ayak sesleri geliyor... | Video

"POZİTİF BÜYÜYECEĞİZ"

Faruk Erdem, "Almanya'nın en büyük havayolu şirketi 12-13 bin kişiyi işten çıkartıyor. Dünya inanılmaz bir kriz yaşıyor ve biz V tipi toparlanma oluyor dediğimiz zaman olur mu öyle şey diyorlar. Çok şükür biz bunu en az hasarla atlatıyoruz. 3. çeyrek bitti, pozitif büyüyeceğimizi hep söylüyorum. Ciddi bir şekilde büyüyeceğiz. Son çeyreği de pozitif kapatıp inşallah 2021'e bakacağız." ifadelerini kullandı.

YEP'TE 3 YILLIK HEDEF

YEP ENFLASYON HEDEFİ MAAŞLARA NASIL YANSIR?