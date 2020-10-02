SON DAKİKA! Araç alacaklar dikkat! İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama geldi...

"İKİNCİ EL PİYASASINDA CİDDİ BİR HAREKETLİLİK YAŞANDI"

"2019 yılının nisan ayında 468 bin 217 adet olarak gerçekleşen ikinci el araç satışı, bu senenin aynı ayında yüzde 50,46 düşüşle 231 bin 977 olarak kaydedildi. Mayıs ayında da geçen seneye göre yüzde 26,36 düşüş yaşandı ancak haziran ayı itibarıyla kamu bankaları tarafından açıklanan kredi destek paketleriyle hem sıfır araç satışlarında hem de ikinci el piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandı. 2019 yılının haziran ayında 399 bin 916 adet olan satışlar, yüzde 93 artışla 773 bin 260 olarak gerçekleşti."