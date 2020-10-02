SON DAKİKA | Dezenfektan hilesi ortaya çıktı! Tespiti çok zor...

TESPİTİ ÇOK ZOR

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, pandemi başladığında en büyük sorunun etil alkol yerine insan sağlığına zarar veren metil alkol kullanarak üretilen dezenfektanlar olduğunu belirterek, "Ancak son dönemde daha büyük bir sorun yaşanıyor. Her konuda olduğu gibi zamanla bu iş de sulandırıldı" dedi.