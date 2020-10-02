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Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Taşıt, İhtiyaç ve Konut Kredisi faiz oranları, son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda, 6 ay sonra ödemeli ve Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânları vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu kredi paketleri neticesinde, araç ve ev satışlarında patlama yaşanmıştı. Bu süreçte, tekrardan kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere bankaların güncel

Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:17 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri, son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânı vatandaşlara sunulmuştu. Bu noktada hâlihazırda hala kredi çekmek isteyen vatandaşlar, kredi faiz oranları ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, bankaların ne kadar? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? (2020)

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29

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Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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