Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri, son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânı vatandaşlara sunulmuştu. Bu noktada hâlihazırda hala kredi çekmek isteyen vatandaşlar, kredi faiz oranları ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İhtiyaç-Taşıt-Konut kredisi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? (2020)

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…