Vatandaşın o çilesi bitiyor! Artık E-Devlet'ten yapılacak...

Volkan Aktaş da "Telefonda kapatma menüsü var oradan talepte bulunuyoruz tamam diyorlar ama tamamen kapanması için bayiye gitmeniz gerekiyor, diyorlar. Bayiye gidince de dilekçe istiyorlar. Sürekli zorlaştırıyorlar. En sonunda iptal etmekten vazgeçtim. E-devlet üzerinden olursa harika olur. Sürekli kullanıyoruz da zaten uygulama cep telefonumuzda yüklü" diye konuştu.

Bir başka vatandaş İsmail Akgül de iptal için faks çekme zorunluluğundan şikayetçi olarak, "Sürekli oyalıyorlar, cevap vermiyorlar. Evrak, faks istiyorlar. Bir türlü iptal edemiyoruz. 1-1,5 ay sürüyor bu işlemler ama abone olmak beş dakika sürüyor. Faks tarih oldu zaten faksı bulamıyoruz. Beş dükkandan birinde anca bulunuyor. En son iptal etmekten vazgeçtim. Şu an duruyor, faturalarını da ödemiyorum" ifadelerini kullandı.