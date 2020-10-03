Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? TEFE TÜFE ile 2020 Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Ekim ayı kira artış oranı son günlerde sıklıkla merak edilen konu başlıkları arsında yer alıyor. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ekim ayı kira artış oranı belli olacak. TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı geçen ay %11,77 olarak açıklanmıştı. Kira sözleşmesini yenileyecek veya kiraya çıkacak olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Peki Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE ile Ekim 2020 kira artış oranı belli oldu mu?

2020 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Ekim ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Eylül ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte 2020 Ekim ayı için kira artış oranı da açıklanmış olacak. Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim Pazartesi saat 10:00'da açıklanacağı biliniyor…