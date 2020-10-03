Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? TEFE TÜFE ile 2020 Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu?

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ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? TEFE TÜFE ile 2020 belli oldu mu?

() tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından ayı kira artış oranı belli olacak. TEFE TÜFE oranlarına göre Ekim ayı içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek olan vatandaşlar, zamlı kira bedeli ile sözleşmelerini yenileyecek. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren ne kadar? TEFE TÜFE ile Ekim 2020 kira artış oranı belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 3.10.2020 09:00 Son Güncelleme: 3.10.2020 09:01 ABONE OL
Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE ile Ekim 2020 kira artış oranı belli oldu mu?

ayı kira artış oranı son günlerde sıklıkla merak edilen konu başlıkları arsında yer alıyor. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı geçen ay %11,77 olarak açıklanmıştı. Kira sözleşmesini yenileyecek veya kiraya çıkacak olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Peki ? TEFE TÜFE ile Ekim 2020 kira artış oranı belli oldu mu?

2020 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Ekim ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Eylül ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte 2020 Ekim ayı için kira artış oranı da açıklanmış olacak. Ekim ayı kira artış oranı (TÜİK) tarafından 5 Ekim Pazartesi saat 10:00'da açıklanacağı biliniyor…

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE ile Ekim 2020 kira artış oranı belli oldu mu?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, 2020 EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranları her ay tarafından enflasyonun açıklanması ile belli oluyor. ayı kira artış oranı (TÜİK) tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri merakla bekleniyordu. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "Eylül kira artış oranı" enflasyon verileri ile birlikte açıklandı. Ağustos ayında uygulanan yüzde 11,51 zam oranının ardından eylül ayında kira artış oranının ne kadar olacağı araştırılıyordu.

2020 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül'de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ağustos ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay kira artış oranı yüzde 11,27 oldu. Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL'ye yükselecek.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE ile Ekim 2020 kira artış oranı belli oldu mu?

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 Lira

TEFE TÜFE Eylül 2020 Kira Artış Oranı: % 11,27

Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 112,70

Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.112,70 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Eylül ayında ödeyeceği kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.112,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

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Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? TEFE TÜFE ile 2020 Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu?
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