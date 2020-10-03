Türksat 5A 30 Kasım’da uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A uydusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın 30 Kasım'da uzaya gönderileceğini belirterek, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık. 30 Kasım'da da inşallah uzaya fırlatacağız. Türksat 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A için de çalışmalar devam ediyor" dedi. Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacağını söyledi. ANKARA