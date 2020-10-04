Türkiye'nin kornişon deposunda üreticinin yüzü gülüyor

Türkiye'de turşuluk salatalık üretiminde önde gelen Afyonkarahisar'da hasadı yapılan kornişonlar, çeşitli illerdeki turşu fabrikalarında işlenmesinin ardından Çekya ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor.

Türkiye'nin turşuluk salatalık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Afyonkarahisar'da, köylülerin bir kısmı geçimini kornişon üretiminden sağlıyor.

Kentte, "yeşil altın" olarak da bilinen ve hasadı devam eden turşuluk salatalıklar, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, uzun yıllardır turşuluk salatalık yetiştirilen Afyonkarahisar'ın, 45 bin ton üretimle ülkede ilk sırada yer aldığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın ardından sıralamada İzmir ile Balıkesir'in geldiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Kentte turşuluk salatalık üretimi yapan çiftçilerimiz, dekar başına ortalama 5 bin lira gelir elde ediyor. Bu fiyat da oldukça yüksek. Ayrıca üretilen kornişonlar sadece iç piyasada tüketilmiyor. Çekya ile Bulgaristan'a da ihraç ediliyor. Bu da ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor."

Acar, kentte üretilen turşuluk salatalıkların Afyonkarahisar, Bursa, İzmir ve Manisa gibi illerde de işlendiğini anlattı.

Üretimin her geçen yıl arttığını aktaran Acar, "Geçen yıl bu rakamlar biraz daha düşüktü. Bu yıl daha da arttı. Çünkü çiftçimizin kornişondan elde ettiği gelir yüksek olduğu için ekim alanları da artırılıyor. Hatta önceki yıllarda Türkiye birinciliğimiz de yoktu. Ama son 2 yıldır üretim miktarımızla ilk sırada yer alıyoruz." diye konuştu.

Turşuluk salatalık üreticisi Hidayet Mesci, getirisinin iyi olması nedeniyle iki yıldır kornişon yetiştirdiğini söyledi.

Tarladan topladıkları kornişonların komisyoncular tarafından alındığını kaydeden Mesci, "Köyümüze kurulan elekler vasıtasıyla salatalıklar burada sınıflandırılarak bizden alınıyor. Buradan alınan ürünler de Türkiye'deki çeşitli turşu fabrikalarına gönderiliyor. Afyonkarahisar'da üretilen kornişonlar ise Türkiye'de hem biliniyor hem de tutuluyor." dedi.

"TURŞU FABRİKALARININ TERCİHİ AFYONKARAHİSAR"

Üreticiler ve fabrikalar için kornişon komisyonculuğu yapan Şükrü Taş da çiftçiden aldıkları turşuluk salatalıkları Bursa, İzmir ve Manisa'daki çeşitli turşu fabrikalarına gönderdiklerini belirtti.

Afyonkarahisar'da üretilen kornişonların rengi ve kalitesiyle alıcılarca tercih edildiğine dikkati çeken Taş, şunları söyledi:

"Türkiye'deki pek çok turşu fabrikası, kornişon alımında genelde Afyonkarahisar'ı tercih ediyor. Burada fabrikalarımızın gönderdiği eleklerde sınıflandırdığımız ürünlerin, 60 kuruş ile 4 lira arasındaki fiyatlarda alımını yapıyoruz. Sınıflandırmanın ardından hemen hemen her gün tırlara yükleyerek fabrikalara gönderiyoruz. Fabrikalarda işlenen turşular ise hem Türkiye'de tüketiliyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor."

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