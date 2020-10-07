Emekli maaşlarına SON DAKİKA Ocak zammı haberi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları son dakika zam haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı Türkiye'de milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yapılacak zam miktarında belirleyici olacak etken ise, son 6 aylık enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar üç aylık enflasyon oranı açıklandı. Zam tutarını öğrenebilmek için geriye sadece 3 veri kaldı. Peki, açıklanan rakamlar doğrultusunda 'En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?' İşte son dakika emekli haberleri…

2021 EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

Emekli Ocak maaş zammı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon rakamları ve tahminleri ise netleşmeye başladı.

Peki, emekliye Ocak ayında kaç TL zam yapılacak?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…