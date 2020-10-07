Emekli maaşlarına SON DAKİKA Ocak zammı haberi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

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maaşlarına Ocak zammı haberi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye’de milyonlarca , Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili araştırmalarına başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına iki zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise son 6 aylık rakamları etkili oluyor. İlk 3 aylık enflasyon tutarları belli olurken, Ocak zammı için geriye sadece 3 veri kaldı. Peki, açıklanan ve ön görülen enflasyon rakamları doğrultusunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli haberleri…

Giriş Tarihi: 7.10.2020 09:41 Son Güncelleme: 7.10.2020 09:41 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekli Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

maaşları zam haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı Türkiye'de milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yapılacak zam miktarında belirleyici olacak etken ise, son 6 aylık rakamları olacak. Şu ana kadar üç aylık enflasyon oranı açıklandı. Zam tutarını öğrenebilmek için geriye sadece 3 veri kaldı. Peki, açıklanan rakamlar doğrultusunda 'En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?' İşte son dakika emekli haberleri…

2021 EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

Emekli Ocak maaş zammı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon rakamları ve tahminleri ise netleşmeye başladı.

Peki, emekliye Ocak ayında kaç TL zam yapılacak?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekli Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla beklemeye başladı. Zam oranında belirleyici olacak verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yapılacak 6 aylık enflasyon zammının 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekli Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekli Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en düşük aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekli Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekli Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

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Emekli maaşlarına SON DAKİKA Ocak zammı haberi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
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