Emekli maaşlarına SON DAKİKA Ocak zammı haberi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları son dakika zam haberi: Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı Türkiye'de milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yapılacak zam miktarında belirleyici olacak etken ise, son 6 aylık enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar üç aylık enflasyon oranı açıklandı. Zam tutarını öğrenebilmek için geriye sadece 3 veri kaldı. Peki, açıklanan rakamlar doğrultusunda 'En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?' İşte son dakika emekli haberleri…
Emekli Ocak maaş zammı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon rakamları ve tahminleri ise netleşmeye başladı.
Peki, emekliye Ocak ayında kaç TL zam yapılacak?
İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla beklemeye başladı. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yapılacak 6 aylık enflasyon zammının 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.