2020 DGS ek tercihler (ek yerleştirme başvuruları) ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor?

Boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercihler merakla bekleniyor. Sürecin ne zaman başlayacağına ve nasıl süreceğine dair detaylar araştırılırken gözler ise ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. 2 yıllık ön lisans programlarını 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyenleri yakından ilgilendiren ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 DGS ek tercihler (ek yerleştirme başvuruları) ne zaman, hangi tarihte?
DGS ek tercihleri ile ilgili detaylar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2020 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları da açıklandı. Detaylar ise şu şekilde;
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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS ek tercih kontenjanları, önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir ay içerisinde açıklanan kontenjanların, bu yıl daha erken dönemde erişime açılması bekleniyor.
DGS ek yerleştirme takvimi belli oluğu takdirde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını
ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen
sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.