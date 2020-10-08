2020 DGS ek tercihler (ek yerleştirme başvuruları) ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor?

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2020 ek tercihler (ek yerleştirme başvuruları) ne zaman, hangi tarihte? ile ne zaman başlıyor?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte ek tercihleri için gözler 'ye çevrildi. Tercihler 25 Eylül ile 2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından istediği üniversiteye yerleşemeyenler ek tercih tarihi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki; ÖSYM ile ne zaman başlıyor? 2020 (ek yerleştirme başvuruları) ne zaman, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:24 Son Güncelleme: 8.10.2020 10:24 ABONE OL
ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 DGS ek tercihler ek yerleştirme başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

Boş kalan kontenjanlar için ek tercihler merakla bekleniyor. Sürecin ne zaman başlayacağına ve nasıl süreceğine dair detaylar araştırılırken gözler ise 'ye çevrilmiş durumda. 2 yıllık ön lisans programlarını 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyenleri yakından ilgilendiren ÖSYM ile ne zaman başlıyor? 2020 (ek yerleştirme başvuruları) ne zaman, hangi tarihte?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020 DGS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri ile ilgili detaylar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2020 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları da açıklandı. Detaylar ise şu şekilde;

2020 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 DGS ek tercihler ek yerleştirme başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ek tercih kontenjanları, önümüzdeki hafta tarafından erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir ay içerisinde açıklanan kontenjanların, bu yıl daha erken dönemde erişime açılması bekleniyor.

takvimi belli oluğu takdirde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.

ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 DGS ek tercihler ek yerleştirme başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020- Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını

ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen
sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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2020 DGS ek tercihler (ek yerleştirme başvuruları) ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor?
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