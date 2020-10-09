Azerbaycan için bağış seferberliği

Ermenıstan'ınYukarı Karabağ'daki 30 yıllık işgalini sonlandırmak için harekete geçen Azerbaycan'a Türk iş dünyasından destek geldi. Bu kapsamda, Türkiye'deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği (TAİB) bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya hem bireysel hem de kurumsal olarak bağış yapmak mümkün olacak. Türkiye'deki bağış kampanyasının bir benzeri dünyadaki Azeri ve Türk dernekleri tarafından bulundukları ülkelerde de başlatıldı.TAİB Genel Koordinatörü Aygün Aliyeva, TAİB'e yapılacak tüm bağışların Azerbaycan ordusu için Savunma Bakanlığı'na aktarılacağını söyledi. Aliyeva, "Türkiye'deki dernek ve işadamı organizasyonlarına bu bağış kampanyasını duyurduğumuzda çok yoğun bir destek geldi. Bağışçılar hem bireysel hem de kurumsal olarak, parasal destek sağlıyorlar" dedi.Aliyeva, Türkiye'deki işadamı dernekleri ve kurumlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül 2020'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek, ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askeri birliklerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınayan bir de bildiri yayımladığını söyledi. Bildiriye 7 işadamı örgütünün imza attığı bilgisini veren Aliyeva, bu desteklerin Azeri Türklerine güç verdiğini kaydetti.Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını ve vatanını korumak amacıyla verdiği çaba karşısında tüm gücümüz ve imkânlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ ve çevresindeki topraklarını yıllardan beri işgal etmekte ve var olan çatışmaya yeni boyutlar eklemekte olsa da bu alçak saldırılar başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu hain saldırıları karşısında, Azerbaycan Devletinin ve Azerbaycan Ordusunun alacağı her kararın arkasında olduğumuzu, bölgede insani dramlara mani olmak için işgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın öz yurdu olan topraklarından kayıtsız ve şartsız derhal çekilmesi gerektiğini bildiririz."Türkiye'dekiAzerbaycanlıİşAdamları Birliği(TAİB) BaşkanVekiliDış EkonomikİlişkilerKurulu (DEİK)Türkiye-Azerbaycanİş KonseyiBaşkanıMüstakilSanayicive İşAdamları Derneği(MUSİ- AD) Azerbaycan Şubesi BaşkanıTüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Dış ilişkilerden sorumlu Başkan vekili 4Ekonomi ve Ticaret Derneği (ETD) Azerbaycan Ekonomi Ticaret Kurulu BaşkanıASKON Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı.Dünya Türkiyat Konseyi Derneği Başkanı