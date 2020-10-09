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Genel Müdürü Keskin Eylül ayı hava yolu trafiğini açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü () Genel Müdürü ve Başkanı ; Eylül ayında 9 milyon 474 bin 204 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 9.10.2020 16:24 ABONE OL
DHMİ Genel Müdürü Keskin Eylül ayı hava yolu trafiğini açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin; Eylül ayında 9 milyon 474 bin 204 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

KESKİN: EYLÜL AYINDA 9.474.204 MiSAFiRiMiZ HAVA YOLUNUN KONFORUYLA BULUŞTU

Hüseyin Keskin; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Yeni normal dönemde fiziki şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiği, maske kullanımına ve temizliğe özenle dikkat edilen havalimanlarımızda Eylül ayında 9.474.204 misafirimiz hava yolunun konforuyla buluştu!" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Keskin'in paylaştığı videoda; Eylül 2020 Havayolu istatikleri yayınlandı. Eylül ayında 112 bin 832 uçağın hizmet verdiği ifade edildi.

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DHMİ Genel Müdürü Keskin Eylül ayı hava yolu trafiğini açıkladı
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