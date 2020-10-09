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: Bankaların güncel ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu noktada bankalar tarafından kredi faiz paketleri sunulmaya devam ediyor. Peki, güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:04 ABONE OL
Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Güncel , son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılırken, bankalardan haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu noktada kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'güncel ?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? ZİRAAT, HALKBANK, VAKIFBANK TAŞIT-İHTİYAÇ-KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29

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Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
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