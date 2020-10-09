Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılırken, bankalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu noktada kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları
İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…
HALKBANK
İhtiyaç: 1.31
Konut: 0.99
Taşıt: 1.30
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: 1.32
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30
İŞ BANKASI
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.25
Taşıt: 1.30
İNG BANK
İhtiyaç: 1.19
Konut: 1.24
Taşıt: 1.17