Arçelik’ten 12 patentli Hijyen Serisi ürünler

Pandemi sonrası evlerde paranoya haline gelen hijyen konusu yeni nesil beyaz eşyalarla çözülüyor. Arçelik'in Sağlık Bakanlığı onaylı Hijyen serisinde UV Bölmeli Buzdolabı, Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi, Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın, UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi, Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi, UV Temizleme Cihazı olmak üzere 7 farklı ürün bulunuyor. 12 patent başvurusunun yapıldığı ve online basın toplantısıyla tanıtılan Hijyen Serisi, tüm dünyada ilk kez satışa sunuluyor.Evinizi Koruma Teknolojisi olarak tanıtılan ürünlerle ilgili bilgi veren Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Pandemide 'Tüketiciler için ne yapabiliriz?' sorusuna yanıt aradık. Kolları sıvayıp yepyeni bir seri için çalışmaya başladık. 'Evinizi Koruma Teknolojisi' olarak konumlandırdığımız, içinde 7 farklı ürünü bulunduran 'Ultra Hijyen Serisi'ni tasarladık" diye konuştu. Seride ambalajlı gıdaları hijyenik hale getiren buzdolabı da var; anahtarı, cep telefonunu temizleyen UV temizleme cihazı da...PANDEMİ döneminde hijyen, yeni normalleşme süreci ve alışkanlıklarla ilgili görüşlerini paylaşan Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, "Yeni normal olarak adlandırılan bir değişimden geçiyoruz. Bundan sonra başka salgınlar da olabilir. Koronavirüs deneyimi Türk toplumunda farkındalığı artırdı" dedi.