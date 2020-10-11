Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili bankaların sunduğu paketler ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından son dakika olarak takip ediliyor. Bu noktada kredi imkânlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar 'güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları
İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…
HALKBANK
İhtiyaç: 1.31
Konut: 0.99
Taşıt: 1.30
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: 1.32
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30
İŞ BANKASI
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.25
Taşıt: 1.30
İNG BANK
İhtiyaç: 1.19
Konut: 1.24
Taşıt: 1.17