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Bankaların güncel : Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi Süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olumsuzlukları neden oluyor. Durum böyle olunca, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kredi faiz oranları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bankalar tarafından da kredi paketleri sunulmaya devam ediyor. Peki, güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 11.10.2020 13:11 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili bankaların sunduğu paketler ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından son dakika olarak takip ediliyor. Bu noktada kredi imkânlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar 'güncel ?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? ZİRAAT, HALKBANK, VAKIFBANK TAŞIT-İHTİYAÇ-KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29

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Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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