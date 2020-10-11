İş dünyasından Suudi Arabistan’a tepki

SuudiArabistan Türkiye ile arasındaki "Cemal Kaşıkçı" gerilimini ekonomik ilişkilere taşıyıp Türk mallarına boykot çağrısında bulununca Türk iş dünyası ayağa kalktı. Aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowskı, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın'ın da bulunduğu iş dünyası örgütleri ortak açıklama yaptı.Açıklamada Türk iş insanlarının Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesine büyük önem verildiği belirtilerek, "Birbirini tamamlayıcı nitelikte olan Türk ve Suudi ekonomilerinin kalkınması ve büyümesinin, ülkelerimiz arasındaki ticaretin kazan-kazan ilkesi çerçevesinde sürdürülmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Zira ticaretin halkları zenginleştiren ve refahı artıran en önemli unsur olduğunu biliyoruz. Tüm bunlara rağmen, Suudi Arabistan'da ülkemiz firmalarına yönelik giderek artan bir menfi tutum sergilenmeye başladığını üzülerek takip ediyoruz. Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikayetlerde, Suudi yetkililer tarafından Türkiye'den ithalat yapılmamasının ifade edildiğini görüyoruz. Ayrıca, firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suudi firmasına, Türkiye'den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı da ifade edilmektedir" ifadeleri kaydedildi.Bu konunun ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu aşarak küresel tedarik zincirleri açısından da sorun haline geldiği vurgulanan açıklamada, "Yine son dönemde küresel lojistik firmaları da, Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine karşı uygulanan engeller hususunda müşterilerini uyarmakta, Suudi gümrüklerinde sadece Türkiye'den gelen ürünler için çok uzun süre bekletilmeye hazır olmalarını ve hatta Türkiye'den ithalatın engellenebileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla bu konu ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu da aşarak küresel tedarik zincirleri açısından da sorun haline gelmiştir" aktarımında bulunuldu. Türk ürünleriyle ilgili boykot açıklamasının hayal kırıklığına neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ticareti engellemeye yönelik resmi veya gayri resmi uygulamalar, aramızdaki ilişkilere menfi yansıyacak, her iki ülke ekonomisine ve halkına zarar verecektir. Türkiye'den mal tedarikinin azaltılması, fiyat ve güven anlamında Türk ürünlerini tercih eden Arap vatandaşlarının alım gücünü olumsuz etkileyecektir."