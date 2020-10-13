Son Dakika Haberi: İstanbul'da ekmeğe gizli zam nasıl yapıldı? Ekmekte gramaj oyunu mu yapılıyor?

Son dakika haberi: İstanbul'da ekmeğe gelen gizli zam, tüketiciler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. İstanbul'un birçok bölgesinde yapılan farklı zam oranlarının neden yapıldığı tartışmaları gündeme geldi. İstanbul'daki zamda "gramaj oyunu" mu yapılıyor? İşte ekmeğe yapılan zammın detayları...

Tüketicinin temel gıdalarından ekmek, şu sıralar fiyatı ve gramajı ile gündemde. İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı fiyat ve gramajla satılan ekmeğin fiyatı, fırıncılara göre maliyeti karşılamıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın belirlediği azami fiyat listesine göre bugün 200 gram ekmek 1,50 liradan, 240 gram ekmek ise 1,80 kuruştan satılıyor. İstanbul'un pek çok semtinde ekmek fiyatları ise farklılıklar gösteriyor. Bazı fırıncılar 220 gram ekmeği 1,65 liradan satması gerekirken 2 liradan satıyor.