THY Avrupa’da ikinci sırada

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı ( EUROCONTROL) verilere göre; Türk Hava Yolları Avrupa'da en çok uçuş yapan şirketler arasında ikinci sırada yer alırken, bayrak taşıyıcı havayolları arasında ise yine zirvede yer aldı.







5-10 Ekim haftasını kapsayan istatistiklere göre Avrupa hava sahasında 99 bin 271 sefer gerçekleşti. İlk sırada günlük bin 48 uçuşla İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair yer aldı. Günde 663 uçuşla listede ikinci sırada yer alan THY ise, bayrak taşıyıcı havayolları arasında ise yine zirvede yer aldı.



Air France ise 515 uçuşla üçüncü oldu. Alman Lufthansa havayolları ise 484 uçuşla dördüncü sırada yer aldı. Pegasus Havayolları ise 354 uçuşla listede 8. sırada yer aldı.