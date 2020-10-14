E-ticarette tahsilata özel garanti

E-ticaret sektöründe her yıl yüzde 30'ları aşan büyüme Kovid-19 ile birlikte hızını ikiye katladı. 2019'un ilk altı ayına göre yüzde 64'lere varan oranda bir artış yakalayarak 91.7 milyar TL'ye dayanan sektör için yeni sorunlar da yaşanmaya başladı. Konvansiyonel ticaretin uzun yıllardır çözdüğü sorunlarla e-ticaret sektörü de karşılaşıyor. Altı aylık dönemde 2019'daki 550 milyon adet işlemden 850 milyona çıkan sektör tahsilat, vade gibi problemlerle karşılaştı. Bu kadar malın satıldığı bir alan olunca miktar ve tutar büyüyünce risk de doğru orantılı bir artış gösterdi.Finans kurumları da buradaki açığı görerek sektöre ödeme garantisi ve vade sorunu için ürünler üretmeye başladı. Bu kapsamda Akbank geçtiğimiz hafta bu alandaki Dijital Ödeme Garantisi ürününü tanıttı. Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, yeni ürünün çıkış amacını şu sözlerle anlattı: "Ticari hayattaki en büyük ihtiyaçlardan birinin de zamanında tahsilat yapmak. Piyasada tahsilat garantisi sağlayan doğrudan borçlandırma, teminat mektubu ve çek gibi ürünler her ne kadar önemli bir ihtiyacı karşılasa da bunun ötesinde de müşteri ihtiyacının olduğunu ve bu ürünlerden daha düşük operasyonel maliyetleriyle tahsilat garantisi sağlanması isteğinin bulunduğunu gördük. Yeni dönemde müşterilerimiz çek ve teminat mektubu gibi fiziksel irtibat gerektiren ürünlere alternatif olabilecek, internet ortamında şubeye gitmeye ve fiziksel temasa gerek kalmadan ulaşılabilecek çözümlere ihtiyaç duyuyor." Bu nedenle firmaların işlerini kolaylaştıracak olan Dijital Ödeme Garantisi güvencesi ile yanlarında olmak istediklerini söyleyen Oğuz, sistemin tamamen dijital işleyeceğini de aktardı.Bir diğer tahsilat garantisi ürünü geliştiren ve faturalarının vadesinden önce tahsil edilmesine aracılık eden Figopara ise kısa sürede 1 milyar TL'lik işlem hacmini aştı. Bu rakamlar aslında sektördeki ihtiyacı gözler önüne seriyor. Online ödemelerde tahsilat garantisi veren Figopara'nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar "Figopara, işletme sermayesini genişletmek için alternatif bir çözüm olma amacıyla 2016'da Foriba çatısı altında kurduğumuz bir FinTech. Foriba'nın Sovos'a başarılı satışının ardından kendi yoluna devam eden Figopara'da hedeflerimize kısa sürede ulaştık. 1.5 yılda 1.000'den fazla tedarikçi üyeye ulaştık. Çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de organik ve inorganik büyümeyi yakalayarak işlem hacmimizi 3-4 kat artırmayı başardık. Dokuz banka ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.ÖZELLIKLE Kovid-19 sürecinde hem tedarikçiler hem büyük zincirlerin nakit akışlarını dengede tutmak için büyük bir mücadele verdiklerini belirten Figopara Genel Müdürü Koray Bahar, "Vadeler uzuyor ve bu durum tüm piyasaları dolaylı yoldan etkiliyor. 2020'de yüzde 300-400 artan tedarikçi finansmanı talebi hem KOBİ'lerin hem büyük ölçekli şirketlerin önümüzdeki dönemde finansal teknolojileri daha fazla kullanacağını gösteriyor. Öte yandan ağustos ayında devreye aldığımız Figogaranti modeliyle de artık şirketlerin elektronik fatura ve elektronik defter dataları ile Figoskor üretmeye başladık. 2020 başından bugüne 600 milyon TL, kurulduğumuz 2018'den eylül sonu itibarıyla 3 binden fazla firma için 1 milyar TL'ye aracılık ettik" dedi.AKBANK Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, satıcı firma dijital ödeme garantisi kapsamındaki alacağını başka bir borcuna istinaden üçüncü bir Akbank müşterisine devredebildiğini de belirtti. Oğuz, "Aslında bunu çek cirolamak gibi düşünebiliriz. Ancak bu uygulamada bütün işlemler dijital ortamda yürütülüyor ve çekli işlemlerdeki gibi operasyonel maliyetler söz konusu değil. Bu devretme işlemi Akbank müşterileri arasında ve Akbank İnternet üzerinden yapılabiliyor. Devredilen bir alacağın yine başka bir müşteriye devredilmesi ve çek ciro etmek gibi, bunun Akbank müşterileri arasında devam etmesi mümkün"