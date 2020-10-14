Tarımın geleceği zirvesi başlıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' tamamlanıyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen üç webinar'da Türkiye'de tarım sektöründe yapılan çalışmalar, belirlenen yol haritası, yeni yatırımlar gibi konular masaya yatırıldı. Yarın ise İzmir'de "Tarım ormanın geleceği zirvesi" gerçekleşecek. Swissotel Büyük Efes'de gerçekleşecek zirveye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li katılacak. Pakdemir'li özel oturumda atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayarak yeni 10 yılın stratejisini anlatacak. Özel oturumda da Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın konuşacak. Daha sonra iki ayrı panel düzenlenecek. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum'un moderatörlüğünü yapacağı panelde, Taner Taşpınar (Anadolu Birlik A.Ş. CEO), Ümit Önal (Türk Telekom CEO), Özgür Tort (Migros Genel Müdürü), Erhan Bostan (A101 Genel Müdürü), Begüm Mutuş (Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Müdürü) konuşacak. Öğle yemeğinden sonra gerçekleşecek panelde ise Beslenme Uzmanı Dilara Koçak moderatörlük yapacak. Aylin Çağlayan Özcan (Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü), Prof. Dr. Aziz Akgül (Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Bşk.), Birol Celep (Ege Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği Başkanı), Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan (Üsküdar Üniversitesi Rektör Dn./ITBF Dekanı), Hande Tibuk (Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi) değerlendirmelerde bulunacak."Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" kapsamında "Genç Toprak" ödülleri de dağıtılacak. "Genç Topraklar" ödülü kapsamında ise beş tarım girişimine altı ay boyunca iletişim ve mentorluk desteği verilecek. Projeyle sektörden firmalarla işbirliklerinin gerçekleştirilecek.