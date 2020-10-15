Başkan Erdoğan bizzat incelemişti! Çamlıca Kulesi ile anten kirliliği sona erdi...

İstanbul'un Çamlıca tepesinde kurulan ve yıllardır görüntü kirliliği oluşturan TV yayınları için kurulan antenler tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başlaması ile antenler sökülerek temizlendi. Avrupa yakasından bakıldığında görüntü kirliliği oluşturan manzara antenlerin sökülmesi ile son buldu.
YAYINLAR BAŞLADI
Çamlıca'da yüksekliği 100 metreyi geçen eski kule ve antenlerin tepesindeki işçilerin zorlu söküm çalışması tamamlandı. Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başladı.
Avrupa yakasından Anadolu yakasına bakıldığında Camii, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ve Ortaköy Camii manzarası görenleri hayran bıraktı.