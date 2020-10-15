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Başkan Erdoğan bizzat incelemişti! ile sona erdi...

İstanbul’un Çamlıca tepesinde kurulan ve yıllardır görüntü kirliliği oluşturan TV yayınları için kurulan antenler tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ndeki yayınların başlaması ile antenler sökülerek temizlendi. Avrupa yakasından bakıldığında görüntü kirliliği oluşturan manzara antenlerin sökülmesi ile son buldu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 16:27 Son Güncelleme: 15.10.2020 16:41 ABONE OL
Başkan Erdoğan bizzat incelemişti! Çamlıca Kulesi ile anten kirliliği sona erdi...

İstanbul'un Çamlıca tepesinde kurulan ve yıllardır görüntü kirliliği oluşturan TV yayınları için kurulan antenler tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başlaması ile antenler sökülerek temizlendi. Avrupa yakasından bakıldığında görüntü kirliliği oluşturan manzara antenlerin sökülmesi ile son buldu.

Başkan Erdoğan bizzat incelemişti! Çamlıca Kulesi ile anten kirliliği sona erdi...

YAYINLAR BAŞLADI

Çamlıca'da yüksekliği 100 metreyi geçen eski kule ve antenlerin tepesindeki işçilerin zorlu söküm çalışması tamamlandı. Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başladı.

Başkan Erdoğan bizzat incelemişti! Çamlıca Kulesi ile anten kirliliği sona erdi...

İstanbul boğazında söküm çalışmalarının tamamlanması ile son bulmuş oldu.

Başkan Erdoğan bizzat incelemişti! Çamlıca Kulesi ile anten kirliliği sona erdi...

Avrupa yakasından Anadolu yakasına bakıldığında Camii, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ve Ortaköy Camii manzarası görenleri hayran bıraktı.

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Başkan Erdoğan bizzat incelemişti! Çamlıca Kulesi ile anten kirliliği sona erdi...
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