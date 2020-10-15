Başkan Erdoğan bizzat incelemişti! Çamlıca Kulesi ile anten kirliliği sona erdi...

İstanbul'un Çamlıca tepesinde kurulan ve yıllardır görüntü kirliliği oluşturan TV yayınları için kurulan antenler tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başlaması ile antenler sökülerek temizlendi. Avrupa yakasından bakıldığında görüntü kirliliği oluşturan manzara antenlerin sökülmesi ile son buldu.