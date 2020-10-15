Sosyal medyacılara kanun uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6A uydusundan 5G'ye, sosyal medyadan EBA'ya kadar gündemdeki konuları SABAH'a değerlendirdi. Sosyal medya şirketlerini ilgilendiren kanun çerçevesinde, Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına belirlenen usul ve esaslara göre temsilci belirlemeleri için 1 ay süre verildiğini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bu ülkenin kanunları var ve biz bu kanunları uygulamak zorundayız. Temsilcilik açmak istemeyen olursa kanun uygulanır. İlgili sosyal medya şirketleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden sürekli görüşme halindeler. Bu şirketlerin başka ülkelerde temsilcileri var peki Türkiye'de neden yok? Sonuçta BTK bir muhatap arıyor. Muhatap bulamadığınız bir kurum bu ülke içinde nasıl faaliyet gösterebilir?"Okulların açılmasıyla birlikte gündemden düşmeyen EBA üzerinden canlı derslerle ilgili ciddi bir altyapı çalışması yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Kırsalda ve bazı yerlerde sıkıntılar yaşanıyor. İki şeritli bir yola 10 şeritlik araç girerse ister istemez bir trafik oluşuyor. EBA'ya aynı anda çok fazla giriş yapıldığı için bağlantı problemleri oluyor. Bunun önüne geçmek için BTK üzerinden Türk Telekom ve GSM şirketleriyle görüşme halindeyiz. Okullar yavaş yavaş açıldıkça yığılma azalacağı için bu arada altyapıyı kuvvetlendireceğiz" dedi.Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan anten ve kulelerin tek bir noktada toplanması için yapımı süren ve 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yükseği olacak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde TRT kulesinin de yakın zamanda yıkılacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Hem yayınların düzene sokulması hem teknolojiyi yakalamak adına hepsi bir yere toplandı. 100 radyo tek kuleden aynı anda yayın yapabiliyor. Yıkımlardan boşalan alan da park ve bahçe olarak halka açılacak" diye konuştu.Son dönemde yaşanan tren kazalarının tekrarlanmaması için çok çabaladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Kazalar bireysel hatalardan çıkıyor gibi görünüyor. Son kazada ilk izlenimler kazanın makinist hatası kaynaklı olduğu yönünde. Bir daha böyle bir kaza olmayacak inşallah. Ülkede 12 bin kilometre tren hattı var. Yüzde 60'a yakını sinyalli. Olmayanları da sinyalliye çeviriyoruz. Tren hem yolcu taşımacılığı hem lojistik açısından çok önemli. Raylı taşımacılıkta çok büyük hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.TV yayıncılığına yönelik 5A uydusunu 30 Kasım'da SpaceX'ten fırlatacaklarını, internet yayıncılığında kapsamı genişletecek 5B uydusunu ise haziranda yine buradan fırlatmayı planladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bu iki uyduyu da Airbus yapıyor. İkisi bir paket olarak ihale edilmişti. Uzayda hem varlığımızı hem gücümüzü hissettiriyoruz. Aktif 6 uydumuz oluyor" dedi. Tamamen yerli ve milli olan 6A uydusunun üretiminin ise TUSAŞ'ta devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Onu da 2022 olarak planlıyoruz" diye konuştu. Karaismailoğlu, her uydunun haberleşme ve iletişim altyapısını güçlendirdiğini belirtti.Karaısmaıloğlu, "Futbol maçlarında localar açılıyor, okullar açılıyor. Bilim Kurulu ile konuşacağız. Az kapasiteyle yarışların seyircili izlenmesi düşünülebilir" dedi.1 Ekimitibarıyla yürürlüğe giren ancak BTK'nın Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedln, TikTok, Dailymotion, Periscope, Pinterest ve VK gibi sosyal medya devleri ile yaptığı görüşme neticesinde bir ay süre tanınan temsilcilik açma sürecinde yeni gelişmeler yaşandı. 1 Kasım'a kadar temsilcilik açmaları için süreleri bulunan, açmadıkları takdirde ise kademeli bir dizi yaptırımla karşılaşacak olan şirketlerden ABD merkezli şirketlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yeni öneriler ilettikleri öğrenildi. Buna göre sosyal medya yetkililerinin BTK'ya ABD'deki seçimlerin sonuçlanması ve CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı düzenleme ile ilgili kararın çıkmasını beklemek istediklerini ilettiği öğrenildi. Sosyal medya devleriyle işbirliği içerisinde süreci tamamlamak isteyen BTK, cezai yaptırımlar konusunda esneklik de getirdi. Eğer şirketler kademeli cezaların son safhasında, yani yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.