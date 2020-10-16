Boeing 737 MAX'lerle ilgili flaş açıklama: Güvenli ilan edildi

Yaşadığı iki ölümlü kaza sonrasında yere indirilen Boeing 737 MAX'ın yeniden uçabilmesi için testlerine devam ediliyor. Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) ve EASA, dar gövdeli uçağın yeniden uçabilirlik sertifikası alabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

EASA Direktörü Patrick Ky, 737 MAX'ın sertifikalandırılabilecek kadar güvenli olduğunu açıkladı.

Ky, "Analizimiz uçağın güvenli olduğunu ve ulaşılan güvenlik seviyesinin bizim için yeterince yüksek olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı ancak Boeing ile uçağa "daha yüksek güvenlik seviyelerine" ulaşmasını sağlayacak üçüncü bir sensör eklemeyi konuştuklarını belirtti.

EASA Direktörü, 737 MAX'ın henüz gökyüzüne dönüp ticari uçuşlar düzenlemesi için onay vermediklerini de sözlerine ekledi.

Patrick Ky, Eylül 2020'de şahsen Boeing 737 MAX ile uçan ve "gördüklerini beğendiğini" belirten Federal Havacılık İdaresi (FAA) yöneticisi Stephen Dickson'a da katıldığını ifade etti.

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