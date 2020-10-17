UNO doğada yok olan ambalaja geçti

Paketli ekmek markası UNO'nun yeni ambalajları, oxobiyo- çözünür özelliği sayesinde doğada hiçbir kalıntı bırakmadan, 24 ay içerisinde tamamen çözülerek yok olabiliyor. UNO CEO Vekili Evin Pehlivanlı, "Günümüzde normal plastikler doğada 400 ila 1.000 yıl arasında kayboluyor. Bugüne kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir olan çevreci ambalajlar kullanıyorduk. Bugün, oxobiyo- çözünür içerikli d2w teknolojisini ambalajlarımızda uygulamaya başladık. Bu yenilikle UNO ambalajı, geri dönüşüme giremez ve kazara doğaya karışırsa doğada zararlı hiçbir kalıntı bırakmadan, 24 ay içerisinde tamamen çözünerek yok olacak" ifadelerini kullandı.