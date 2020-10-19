Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları son dakika haberi! Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar kredi ihtiyaçlarını arttırırken, bankalar tarafından da yeni paketler sunuluyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İşte Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer özel bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
Tüketici kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.29
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.36
İhtiyaç kredisi: 1.87
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 0.99
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.81
İhtiyaç kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.37
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi 1.39
Konut kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.47
TEB FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.34
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.19
Konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61