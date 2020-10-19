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Bankaların güncel ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi ihtiyacını arttırdı. Bu noktada bankalar tarafından sunulan paketler ise, vatandaşların ilgi odağı oldu. Hal böyle olunca, bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar da internet üzerinden ‘ ne kadar? ‘ sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizin içerisinden, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:07 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

haberi! Bankaların ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar kredi ihtiyaçlarını arttırırken, bankalar tarafından da yeni paketler sunuluyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İşte Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer özel bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

İhtiyaç kredisi: 1.87

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 0.99

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.81

İhtiyaç kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi 1.39

Konut kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.47

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.34

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

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Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
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