Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları son dakika haberi! Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar kredi ihtiyaçlarını arttırırken, bankalar tarafından da yeni paketler sunuluyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte İşte Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer özel bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29