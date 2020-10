Doğu’yu istihdam üssü yaptı

Küresel ekonomilerde yaşanan büyük sıkıntılara rağmen yurdun Doğu'sundan Batı'sına Türk iş dünyasının önde gelen isimleri yatırıma, üretime ve istihdama ara vermeden devam ediyor. Bu isimlerden biri de Kahramanmaraş'ın önde gelen sanayicilerinden İSKUR Grup'un sahibi Kadir Kurtul. Maraş'taki tesislerinin yanı sıra Diyarbakır ve Şırnak'ta açtığı fabrikalarla istihdamını 4 bin kişiye çıkaran Kurtul, yeni yatırımlar için kolları sıvamış durumda. Yedi yıl önce hükümetin davetiyle adım attığı Diyarbakır'da üçüncü fabrika yatırımına başlayan ve şehrin en büyük işvereni olan Kurtul, yatırım planlarını SABAH'a anlattı...

Diyarbakır'a bu oranda bir yatırımı hangi motivasyonla yaptınız?

2013'te devletimizin davetiyle geldiğimiz Diyarbakır'la geçmişten gelen bir gönül bağımız vardı. Çiftçi kökenli babam 60'lı yıllardan itibaren Silvan ve Siverek'te tarım arazilerine pamuk ve çeltik ekiyordu. Yıllardır devam eden dostluklarımız var. Terör bile bizi birbirimizden ayıramadı. Bugün geriye bakınca 'İyi ki geldik' diyorum. Çünkü Diyarbakırlılar bizi bağrına bastı. Diyarbakır 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 milyon dolarlık yatırımla iplik fabrikası kurduk. Bir yılda üretime başladık.



TEPKİLERE ALDIRMADIM GELDİM



Tepki aldınız mı çevrenizden?

Elbette aldım. İnsanlar bana 'Delirdin mi, oraya yatırım mi yapılır' diyordu. Çünkü o yıllarda Diyarbakır denilince akla hep terör geliyordu, insanlar gelmeye korkuyorlardı. Maraş'ta da böyle bir algı vardı. buna rağmen korkmadan geldik. Gelirken burada üç fabrika kuracağımı tahmin etmiyordum ama çok iyi gitti işlerimiz. Dönüp geriye bakınca iyi ki geldim diyorum. Şu anda iplik fabrikalarımız 7/24 üç vardiya çalışıyor.

Kaç kişi istihdam ediyorsunuz burada?

İplik fabrikamızda 400 kişi çalışıyor. 2 milyon dolarlık yatırımla kurduğumuz konfeksiyon tesisimizde ise 100-120 kişi çalışıyor. Grup olarak toplam istihdamımız 4.000 kişi. Yeni yatırımlarla bu sayıyı bir yılda 5.000'e çıkaracağız. Kendimizi kârla değil istihdamla tatmin ediyoruz. Sanayiciler arasında istihdam yarışıyla ilgili tatlı bir rekabet var.

Başka yatırımınız olacak mı burada?

Silvan Barajı ve sulama kanalları yatırımı bitti. Bu da ekilen üretilen pamuğun üç katına çıkacağı anlamına geliyor. Bu yıl 30 bin metrekare alan üzerine 50 milyon dolarlık yatırımla ikinci iplik fabrikamızı kuracağız. Önümüzdeki yıl üretime geçerek yaklaşık 300 kişiyi istihdam edeceğiz.

Şırnak'ta da yatırımlarınızı artıracak mısınız?

Şırnak'ta vilayet, belediye, ticaret odası ve Şırnak Üniversitesi ile işbirliği yaptık. Üniversitenin atıl kömür kazanı binasını bize tahsis edildi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanın modernizasyonunun önemli bir kısmını vilayet yaptı. Biz de orayı şenlendirerek konfeksiyon üretimine başladık. Üniversite ile işbirliği yapacağız. Geçen aya kadar 30 kişi çalışıyordu, şimdi bu sayıyı 60'a çıkardık. Her ay 30 kişiyi eğiterek aramıza alacağız. 1.5-2 yılda 500 kişilik istihdam sözü verdik. Tersine göçe de bu yatırımlar katkı sağladı. İnşallah orada da yeni yatırımlar yapabiliriz. Neden olmasın?



BATI RESMEN ÇÖKÜYOR



Bu ortamda yatırım yapmak zor olmuyor mu?

Şu an dünyanın başında büyük bir sıkıntı var ama devletimiz bu süreci çok iyi yönetti. Sanayiciye de işletmelere de destek oldu, işletmeler kapanmadı. Şu anda tüm sektörler hızlanarak bir toparlanma var. Eğer devlet bu kadar bizlere destek olmasaydı bu kriz domino taşı gibi Türkiye'yi devirirdi. Şimdi bir toparlanma sürecine girdik. Hükümet fazlasıyla yaptı her şeyi. Avrupa'yı da Amerika'yı da biliyorum. Orada çok geniş çevrem var. Amerika resmen çöküyor şu anda. Orada yaşayan dostlarım dönme planları yapıyorlar.



KOMŞUM YANGINI SÖNDÜRDÜ



Diyarbakırlılar'ın yatırıma sahip çıktığını ve Hendek olaylarında bile hiçbir zarar görmediklerini söyleyen Kadir Kurtul, buna örnek olarak şu anısını anlattı: "Almanya'da müşterilerle akşam yemeğindeydim. Diyarbakır fabrika müdürümüz aradı ve fabrikada yangın çıktığını söyledi. Kameradan izledim yangını, itfaiye gelmiş tablo çok kötü. Burada çırçır fabrikası olan bir komşumuz yangını duyar duymaz geliyor ve iş makinasına binip yangına müdahale ediyor. Önce dumanın içine girip kaynağını tespit ediyor. Yangının arkada olduğunu görünce öndeki balyaları iş makinasıyla alıp alıp dışarı atıyor. Yanan balyaları da dışarı atıyor. Hem pamuklarımızı, hem de fabrikayı yanmaktan kurtardı. Çok küçük hasarlarla atlattık. Bu beni çok duygulandırdı. Bunu kim yapabilir? Diyarbakırlı böyle işte..."



SANAYİCİLİK SORUMLULUK İSTER



İlkokuldan beri iş yaşamının içinde olduğunu söyleyen Kadir Kurtul, "Ben üreterek, istihdam yaratarak ve ihracat yaparak mutlu oluyorum. Sanayicilik sorumluluk ister. Bundan sonra da yatırıma devam edeceğim" dedi.

