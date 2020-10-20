Kapalıçarşı’dan son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı olurken aynı zamanda kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasından dolayı da büyük önem taşıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla merak edilen konular arasında yerini alırken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 435,08
SATIŞ: 451,90
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.201,80
SATIŞ: 3.226,50
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.209,00
SATIŞ: 3.257,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.099,35
SATIŞ: 3.159,30
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.562,30
SATIŞ: 1.578,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 781,20
SATIŞ: 789,10
GRAM ALTIN
ALIŞ: 481,82
SATIŞ: 481,82