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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı’dan : bugün ne kadar? 20 Ekim Salı , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Haftanın ikinci işlem gününde de sarı metal yakından takip edilirken tam bu noktada canlı rakamlar önem kazanıyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki denge merak edilirken değişen grafik nedeniyle büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı oluyor. Peki; ne kadar oldu? 20 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 20.10.2020 07:13 Son Güncelleme: 20.10.2020 07:13 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı olurken aynı zamanda kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasından dolayı da büyük önem taşıyor. Peki; bugün ne kadar oldu? 20 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 20 EKİM 2020 SALI

Altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla merak edilen konular arasında yerini alırken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.

Kapalıçarşı’dan son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,08

SATIŞ: 451,90

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.201,80

SATIŞ: 3.226,50

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.209,00

SATIŞ: 3.257,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Kapalıçarşı’dan son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.099,35

SATIŞ: 3.159,30

TAM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.562,30

SATIŞ: 1.578,20

YARIM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı’dan son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,20

SATIŞ: 789,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 481,82

SATIŞ: 481,82

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Kapalıçarşı’dan son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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