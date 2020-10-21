Erciyes’in enerjisi 2.5 kat artacak

Son yıllarda ardı ardına yaptığı dev yatırımlarla, enerjide kendi kendine yetebilme hedefine adım adım yaklaşan Türkiye'de birçok grup enerji yatırımlarına hız verdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding de mevcut yatırımlarına ek olarak yeni santraller kurmak için kolları sıvadı. Halen 12 enerji santrali ile yılda ortalama 590 bin 919 megavat üretim yapan Erciyes Anadolu Holding Enerji Grubu, yeni yatırımlarla ulaşacağı 1 milyon 384 bin megavat kapasiteyle sektörde oyun kurucu olmak istiyor.Bu hedefe ulaşmak için hayata geçirecekleri Antalya Akseki GES, Van Arısu GES, Sibel RES ve Ömerli RES santralleri için 318 milyon dolardan fazla yatırım yapacaklarını söyleyen Erciyes Anadolu Holding Yatırımlardan Sorumlu Koordinatörü ve Enerji Grubu Genel Müdürü Murat Aksu, "Portföyümüzdeki lisanslarla ilgili yatırımlar tamamıyla TMSF kayyumluğu döneminde başladı. Şu anda santrallerin tamamında kurulum çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Mini Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEKA) ihaleleriyle ilgileniyoruz. Yenilenebilir enerji odaklı olarak bu alanda büyümeye ve yatırıma devam edeceğiz. Yatırımlarımız tamamlandığında yenilenebilir enerjide sektörün önemli oyuncularından biri olacağız" dedi.Murat Aksu, yeni yatırımlarla geçen yıl 43 milyon dolar olarak gerçekleşen cirolarını üçe katlayarak, 125 milyon dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Erciyes'in yaklaşık 760 dönüm arazide hayata geçirdiği Van Arısu GES, yılda 111 bin megavatsaat yıllık elektrik üretecek. Arısu, yaklaşık 30 bin kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Devreye alındığında ise Türkiye'de tek parselde ve tek lisans altında en fazla kurulu güce sahip (45 MW) güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyacak. Projede 140 bin adet güneş paneli kullanılacağını belirten Murat Aksu, ekim sonu itibarıyla santralde elektrik üretimine başlanılacağını söyledi. İzmir Bornova ve Kemalpaşa'da 80 MW kurulu güçle bu ayın sonunda elektrik üretimine başlayacak Sibel RES, yıllık ortalama 280 (GWh) enerji üretecek. Santral, kule ve kanat kısmı tamamen yerli üretim olan 22 adet türbin ile ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak. İstanbul Silivri'de 100 MW kurulu güçle kasım ayının ilk haftası elektrik üretimine başlayacak olan Ömerli RES, yıllık ortalama 350 (GWh) üretim gerçekleştirecek.ANTALYA Akseki'de 300 bin metrekare alan üzerine kurulu Akseki GES, Türkiye'nin en büyük 10 lisanslı güneş enerji santralinden biri olma özelliğini taşıyor. 23.4 (MWe) kurulu güçle yıllık ortalama 53 (GWh) enerji üretimi sağlayacak santral, bünyesinde 80 bin adet güneş paneli bulunduruyor. İlk enerji üretimiiçin planlanan tarih ise Aralık 2020.