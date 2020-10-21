Son dakika haberleri: Hava yolu şirketinden flaş karar! 8500 pozisyonu kapatacak

Son dakika: Dev hava yolu markalarından biri olan Cathay Pacific'ten flaş bir karar... Cathay Pacific'ten yapılan açıklamada, karar doğrultusunda Hong Kong'da 5 bin 300 ve diğer bölgelerde görevli 600 kişinin işini kaybedeceği, dolu olmayan 2 bin 600 pozisyonun da kaldırılacağı belirtildi. Açıklamada, bunun şirketin iş gücünün yüzde 24'ü anlamına geldiği kaydedildi. Hong Kong hava yolu şirketi, yerel birimi Cathay Dragon'u da kapatacağını duyurdu.