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Son dakika haberleri: Hava yolu şirketinden flaş karar! 8500 pozisyonu kapatacak

Pandemi nedeniyle hava yolu şirketlerinin zarar bilançoları giderek artıyor. En çok etkilenen sektörlerden birisi olan havacılık sektörünün dev markalarından biri olan flaş bir karar aldı. Cathay Pacific, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8 bin 500 pozisyonun kapatılacağını açıkladı. Şirket, yerel birimi Cathay Dragon'u da kapatacağını açıkladı. İşte flaş kararın son dakika detayları...

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:33 Son Güncelleme: 21.10.2020 10:50 ABONE OL
Son dakika haberleri: Hava yolu şirketinden flaş karar! 8500 pozisyonu kapatacak

Son dakika: Dev hava yolu markalarından biri olan 'ten flaş bir karar... Cathay Pacific'ten yapılan açıklamada, karar doğrultusunda 'da 5 bin 300 ve diğer bölgelerde görevli 600 kişinin işini kaybedeceği, dolu olmayan 2 bin 600 pozisyonun da kaldırılacağı belirtildi. Açıklamada, bunun şirketin iş gücünün yüzde 24'ü anlamına geldiği kaydedildi. Hong Kong , yerel birimi Cathay Dragon'u da kapatacağını duyurdu.

Son dakika haberleri: Hava yolu şirketinden flaş karar! 8500 pozisyonu kapatacak

ŞİRKET, AYDA YAKLAŞIK 260 MİLYON DOLAR KAYBI ÖNLEYEMEDİ

, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sırasında sevkiyatları erteleyerek, özel izin planları ve yöneticilerin maaşlarında kesintiye giderek masrafları kısmayı denemişti. Haziranda hükümetinden 5 milyar dolar kurtarma paketi alan , ayda yaklaşık 260 milyon dolar kaybı önleyemedi.

Son dakika haberleri: Hava yolu şirketinden flaş karar! 8500 pozisyonu kapatacak

Üst Yöneticisi Augustus Tang, "Küresel salgının, havacılık üzerindeki yıkıcı etkisi sürüyor. Acı gerçek, hayatta kalabilmek için grubu temelden yeniden yapılandırmak zorundayız." ifadesini kullandı. Yeniden yapılanmanın hava yolu şirketine 284 milyon dolara mal olacağı ancak 2021'de masrafları ayda 64 milyon dolar azaltacağı kaydedildi.

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Son dakika haberleri: Hava yolu şirketinden flaş karar! 8500 pozisyonu kapatacak
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