Demiryolunun payı 3 kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin demiryolları reformunu başlattıklarını belirterek, "Demir yollarımızın coğrafi hakimiyet alanını ve kapsamını genişletecek bu reform süreci fiziki bir büyümeyi getirecek" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi'nin açılışında konuşan Karaismailoğlu, 2003- 2020 yılları arasında, ulaştırma ve iletişim sektörüne yapılan yaklaşık 907.2 milyar liralık yatırımın yüzde 18.6'sını demir yollarına ayırdıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, demiryollarına yapacakları yeni yatırımlarla, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ilişkin hayata geçirecekleri hedeflere değinerek, "Yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel hatlardaki yeni yatırımlarımızla, 12 bin 803 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız" dedi. Karaismailoğlu, 2023 vizyonu doğrultusunda yolcu taşımacılığında demiryolu payını yüzde 1.3'ten 3.8'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.