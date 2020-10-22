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bugün ne kadar? 22 Ekim güncel alış satış fiyatı

fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurları koronavirüs kaynaklı hareketliliğini sürdürüyor. Durum böyle olunca yatırımcısından meraklısına herkes ‘Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte, 22 Ekim döviz fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 23:46 ABONE OL
Dolar fiyatları bugün ne kadar? 22 Ekim güncel Dolar ve Euro alış satış fiyatı

Piyasaların nabzını etkileyen döviz fiyatları son dakika gelişmeleri, gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 22 EKİM DÖVİZ FİYATLARI CANLI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 22 Ekim canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,9373

SATIŞ: 7,9463

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 9.3843

SATIŞ: 8.3929

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Dolar fiyatları bugün ne kadar? 22 Ekim güncel Dolar ve Euro alış satış fiyatı
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