AK Parti'den son dakika açıklaması! Vergi borcu yapılandırması nasıl olacak? KYK borçları faizleri silinecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KYK borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı sağlanacağını ifade eden Mehmet Muş, kredi yapılandırılmasının milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriğini belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: VERGİ BORÇLARI VE KYK BORÇLARI ERTELENECEK Mİ SİLİNECEK Mİ?

Canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, beklenen vergi yapılandırması konusunda son durumu anlattı. KYK ve öğrenim borçlarının yapılandırılacağını ifade eden Muş, vergi yapılandırmalarında 18 taksit yapılacağıın altını çizdi.